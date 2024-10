La Commissione dell'Ars approva la riforma dei consorzi di bonifica

Via libera in commissione Attività produttive dell’Ars alla riforma dei consorzi di bonifica. «Con il passaggio definitivo di oggi in commissione la riforma è pronta per approdare in aula per il via libera definito - dice l’assessore regionale all’agricoltura, Salvatore Barbagallo -. Il Parlamento adesso, dopo trent’anni di commissariamenti ha la possibilità di dotare la nostra Regione di uno strumento in grado di consentire un uso più razionale della risorsa idrica e rilanciare il settore agricolo».