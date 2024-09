Rifiuti, più poteri a Schifani per i termovalorizzatori a Palermo e Catania: dal Senato arriva il via libera

Via libera delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato all’emendamento dei relatori al decreto omnibus che allinea i poteri del commissario straordinario per i rifiuti della Sicilia a quelli del commissario per i rifiuti di Roma. L’obiettivo è di assicurare celerità agli interventi necessari al completamento della rete impiantistica integrata dei rifiuti e in considerazione degli ulteriori interventi per affrontare l’emergenza idrica.

L’emendamento prevede la possibilità di superare il ricorso alle gare per la realizzazione di impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, compresi gli impianti per il recupero energetico: ma non incide sulla normativa europea che non consente di evitare le gare per appalti di alto valore che superano una certa soglia.

Ma i Cinquestelle sono sul piede di guerra. «La Regione Sicilia e il suo presidente Renato Schifani si preparano a un blitz senza precedenti sulla gestione dei rifiuti», afferma in una nota la senatrice M5s in commissione Bilancio del Senato Ketty Damante.