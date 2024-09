Il Comune di Palermo annuncia l'inizio dei lavori al Parco Libero Grassi, il via a ottobre 2024

«Entro la fine del mese prossimo inizieranno i lavori per la realizzazione del parco Libero Grassi ad Acqua dei Corsari». Lo dice l’assessore comunale all’Ambiente a Palermo Pietro Alongi.

«Aspettiamo che ci venga recapitato il decreto di finanziamento che è stato registrato alla ragioneria generale della Regione - precisa l’assessore - dopo pochi giorni le opere potranno iniziare». La gara è stata già fatta. Si tratta di un finanziamento da undici milioni che era stato perso e poi recuperato in extremis.

«Le opere verranno realizzate entro giugno del 2026 - aggiunge Alongi - è un progetto che si lega agli altri, portati avanti dalla giunta guidata dal sindaco Roberto Lagalla, che riguardano la Costa Sud della città. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale ha approvato quello ai fini della variante urbanistica per il litorale della Bandita. Le opere dovranno essere completate entro il 2027. Verranno spesi 12 milioni di euro. Il Consiglio comunale ha apportato una modifica che permetterà di trasferire un parcheggio dal lato mare al lato monte della strada statale 113. Ringrazio per questo intervento i consiglieri comunali e, in particolare, la commissione Urbanistica. Tutta questa costa cambierà volto. Restituiremo alla collettività quello che è stato tolto nel corso degli anni dal saccheggio di una politica che non curava gli interessi dei cittadini».