Al Policlinico di Palermo il direttore sportellista per un giorno

Prenotazione con sorpresa. Al Cup del Policlinico di Palermo c’è il direttore generale Maria Grazia Furnari, sportellista per un giorno. Il motivo è presto detto: analizzare i feedback degli utenti e monitorare l’andamento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie così da rilevare le principali criticità e migliorare l’efficienza dei servizi. Quelle che richiedono più tempo sono proprio le prestazioni strumentali e lo sanno bene i pazienti che spesso si ritrovano ad aspettare mesi prima di potersi sottoporre ad un esame. Andando più a fondo, le prestazioni che sulla ricetta del medico riportano una priorità B o D sono quelle con i tempi più lunghi. Le B, ovvero le brevi andrebbero eseguite entro 10 giorni, mentre le D, classificate come differibili, andrebbero eseguite entro 30 giorni per le visite specialistiche e 60 giorni per le prestazioni strumentali. Ma così non è perché i tempi sono più lunghi e tocca aspettare. Un ruolo importante in questa storia è quello dei medici di famiglia.