La corsa ai termovalorizzatori in Sicilia, Schifani: «Cantieri aperti fra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026»

Mentre a Roma si discute la norma, inserita nel decreto Omnibus, che gli garantirà poteri commissariali anche più ampi degli attuali, Schifani ha messo a punto la tabella di marcia. La commissione Ambiente dell’Ars sta per emettere il proprio parere, non vincolante, sul piano rifiuti. Poi toccherà al Cga. A quel punto non ci saranno più ostacoli per realizzare i due impianti in cui finirà la parte residuale dell’immondizia, quella non differenziata a monte dai cittadini. I due impianti nasceranno a Bellolampo e nell’area industriale di Catania: «Il primo atto del percorso che porterà ai due termovalorizzatori - ha detto ieri Schifani - sarà a novembre l’approvazione finale del piano rifiuti. È una sorta di Prg per la gestione dei rifiuti. Li sono previsti, tra l’altro, i due impianti. Dunque, approvato il piano, si passa alla fase operativa. E non si torna più indietro su questa decisione».

Nel calendario sul tavolo del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani c’è una data segnata in rosso all’inizio del mese di novembre 2024. È in quel momento che il presidente prevede di mettere l’ultimo timbro al piano rifiuti e far scattare così un (lungo) countdown che prevede già tutte le scadenze per arrivare, più o meno fra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, all’apertura del cantiere per realizzare i due termovalorizzatori a Palermo e Catania .

I nuovi poteri commissariali che Roma sta per affidargli gli consentiranno di tagliare i tempi di alcuni passaggi tecnico/amministrativi. Ma non gli consentiranno di assegnare gli appalti senza gara. Da qui un iter che punta invece a una doppia gara: «Prima di tutto dovremo completare il capitolato d’appalto. E lo faremo nella prima metà del prossimo anno. Poi, in estate, pubblicheremo il primo bando, quello per assegnare l’incarico di progettazione dei due impianti. In questo modo contiamo di avere i progetti cantierabili nella seconda metà del 2025». E poi ci sarà la vera e propria gara per assegnare i lavori. Qui il presidente anticipa alcune decisioni: «Non ci affideremo al project financing, perché poi l’azienda vincitrice imporrebbe un canone di gestione molto alto che graverebbe su Comuni e cittadini (provocherebbe cioè un aumento della Tari, ndr). Prevediamo invece di affidare un appalto di costruzione e gestione. Significa che chi costruirà i termovalorizzatori si occuperà anche della loro gestione per almeno i primi anni».

I fondi per la realizzazione li ha già stanziati la Regione: 800 milioni. «Proprio per il fatto che usiamo fondi del Fsc - spiega il presidente - non possiamo non fare gare pubbliche. Per di più quella che stiamo preparando è una gara europea. Nel bando inseriremo anche delle clausole che indicheranno i canoni di gestione».

La gara per la costruzione e gestione dovrebbe essere pubblicata entro la fine del 2025: «Il nostro obiettivo - è l’analisi del presidente - è arrivare alla posa della prima pietra entro un anno e mezzo dall’approvazione del piano rifiuti. Al massimo entro due anni». Poi per realizzare gli impianti serviranno ancora da due a tre anni. E saremo abbondantemente nella prossima legislatura: «Il punto è - ha concluso Schifani - che con gli atti che stiamo portando a termine attiviamo un processo irreversibile. Possiamo dire che siamo finalmente partiti e che la realizzazione dei termovalorizzatori ora è certa».

L’ampliamento dei poteri commissariali di cui si sta discutendo a Roma potrebbe tagliare qualche passaggio intermedio e accorciare di qualche mese il calendario appena stilato: «Ma di sicuro non ci permetterà di fare alcuna trattativa privata né di derogare alle norme ambientali o a quelle antimafia» è la rassicurazione del presidente ai deputati del Movimento 5 Stelle che mercoledì avevano sollevato il dubbio che con la norma in gestazione a Roma Palazzo d’Orleans potesse anche saltare la fase della gara.

Resta il problema di gestire l’emergenza da qui ai prossimi anni, con discariche quasi all’osso e un piano parallelo di altri impianti pubblici che va realizzato più velocemente dei termovalorizzatori per favorire la differenziata e diminuire quanto più possibile la quantità di rifiuti da spedire all’estero.