Palermo, la falsa partenza della differenziata a Mondello: cassonetti ritirati e rifiuti a terra

Con la raccolta differenziata a Mondello e Partanna, a Palermo, si comincia oggi (27 settembre). Un nuovo modo di gestire gli scarti prodotti in famiglia che da ora in poi dovranno essere separati: carta, vetro, umido, plastica... un elenco che farà il paio coi giorni della settimana di conferimento. Ma la vigilia non è stata un successo.

Ieri, infatti, la Rap aveva già ritirato i 400 cassonetti che puntellavano il quartiere e la gente nei luoghi orfani del contenitore hanno lasciato lo stesso l'immondizia. Il risultato è stato disordine e caos. Un po’ ovunque.

Un servizio completo di Giancarlo Macaluso sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi