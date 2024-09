Il ministro Pichetto Fratin: la Sicilia si doterà presto di termovalorizzatori

«La Regione sta andando avanti con il piano rifiuti e con quelli che sono i rifiuti non differenziabili e non riciclabili. Con il governo nazionale abbiamo incaricato come commissario il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che sta andando avanti con il piano rifiuti e la Sicilia si doterà presto dei termovalorizzatori». Così Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, parlando a marine della seconda edizione del Forum Risorsa Mare, organizzata da The European House Ambrosetti, al Marina Yachting di Palermo.

Il ministro: concentrare scorie quotidiane in unico sito

«Le scorie sono di due tipi, quelle ad alta intensità, delle vecchie centrali che sono quasi tutte in Francia e in Inghilterra e che dovremo mettere in depositi geologici che bisognerà valutare, seriamente, dove fare. Poi ci sono le scorie quotidiane, quelle degli ospedali, le scorie degli uffici, quindi quelle civili, che in questo momento sono stoccate un po' ovunque in tutte le regioni italiane ci sono depositi», ha aggiunto Gilberto Pichetto Fratin.

«La valutazione da fare - prosegue - è che, se è possibile, concentrare queste scorie in un unico deposito. Questo, infatti, altrimenti sarebbe uno spreco di fondi pubblici ed è irrazionale che ogni regione tenga i suoi rifiuti stoccati in più siti», conclude Pichetto Fratin.