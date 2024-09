Lotta al randagismo: microchip gratuiti in piazza a Palermo, ecco dove e quando

Microchip gratuiti a Palermo, per consentire a tutti di registrare i propri cani all’anagrafe pubblica. L' iniziativa è del Comune e dell’Asp e darà la possibilità ai proprietari di cani e gatti di inserire il microchip gratuitamente in piazza nei vari quartieri palermitani, dal centro città alle aree decentrate.

I possessori di animali d'affezione potranno approfittare degli appuntamenti on the road; due mesi di tempo, per tutelare i propri amici a quattro zampe inserendo gratuitamente il microchip, così da rendere possibile l'identificazione ed effettuare la contestuale iscrizione anagrafica.

Il 25 settembre il primo appuntamento «porta a porta» della campagna contro il randagismo del Comune di Palermo #iononabbandono, a cura dell'assessorato al Benessere animale in collaborazione con Asp Palermo, nucleo cinofili polizia municipale, vigili del fuoco e associazioni animaliste.

Il calendario dei primi appuntamenti in piazza: 25 settembre (piazza verdi), 29 settembre (Sferracavallo), 5 ottobre (centro commerciale conca d'Oro), 13 ottobre (Mondello), 16 ottobre (via Emerico Amari), 23 ottobre (Villa Trabia), 30 ottobre (Villa Sperlinga). Il 6 novembre l’iniziativa si terrà alla Zisa.