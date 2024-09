Cefalù, è morto l'ex consigliere provinciale Fabrizio Piscitello

Cefalù piange Fabrizio Piscitello (nella foto), scomparso prematuramente all’età di 58 anni, a causa di un male incurabile. Ingegnere e docente di matematica all’istituto Mandralisca, lascia la moglie Patrizia e la sorella Fabiola nel dolore.

«Sei stato persona e non personaggio, carattere e non maschera, l’orgoglio e l’appartenenza, il coraggio dentro la paura», ha scritto l’amico di sempre Giuseppe Bianca. Il sindaco Daniele Tumminello ha proclamato il lutto cittadino per oggi (17 settembre), giorno dei funerali, che si celebrano oggi (17 settembre) alle 15, alla parrocchia Santissimo Salvatore alla Torre.

Uomo gentile, generoso, benvoluto in città e legato da sempre alla comunità della destra siciliana, Piscitello è stato consigliere provinciale dal 1994 al 1997, assessore e vicesindaco, più volte, fra il 1997 e il 2007, e due volte consigliere comunale. Nel 2017 è stato candidato sindaco e non fu eletto per uno scarto di poco più di 300 voti. Nella primavera del 2022 l’ultima battaglia politica a fianco dell’ex senatore ed ex sindaco Simona Vicari.