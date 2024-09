Spazzamento delle strade a Palermo, quasi 80 mila euro per i cartelli ma la pulizia non si fa

Dalla fine del 2022 il servizio di spazzamento meccanizzato con la rimozione delle auto è sospeso. Non è che sia durato poi così tanto, in effetti. Qualche settimana a singhiozzo e fine della pulizia di tutta la spicciola munnizza (mozziconi di sigarette, cartacce, foglie secche, bicchieri, fazzolettini di carta) gettata liberamente sui marciapiedi e lasciata lì a stagnare perché irraggiungibile dalle scope e palette quasi casalinghe date in dotazione agli spazzini. Servizio interrotto, ma i cartelli fissati sulle strade che vanno dai Cantieri a villa Sperlinga e fino a via Pacinotti sono sempre lì.

Per piazzarli erano stati spesi 77 mila e 616 euro. Inutile spreco di denaro pubblico, visto l’epilogo. E all’orizzonte non si vede ripresa che restituisca a quei pali solitari la dignità e il motivo di esistere ancora. Nel dettaglio l’Amat, tra novembre 2020 e dicembre 2021, aveva collocato nelle zone individuate da Rap per lo spazzamento meccanizzato 431 pali (39 mila euro), 531 cartelli di avviso spazzamento (19 mila e 300); 531 pannelli di zona rimozione (altri 19 mila e 400 euro).