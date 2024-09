Comune di Palermo, in buono per l'acquisto dei libri scolastici: ecco a chi spetta

Anche per l’anno scolastico 2024/25 il Comune di Palermo ha attivato le procedure per sostenere le famiglie che versano in condizioni di svantaggio economico nell’acquisto dei libri di testo.

Potranno usufruire del contributo le famiglie degli alunni delle scuole (statali e paritarie) secondarie di primo grado, cioè medie, e secondarie di secondo grado, comunemente chiamate superiori, il cui Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non sia superiore a 10.632,94 euro.

Se in possesso dei requisiti, l’utenza potrà richiedere il contributo inviando la domanda online attraverso la sezione servizi online del Portale scuola del Comune di Palermo entro e non oltre il 25 ottobre 2024 (è richiesto l’accesso con Spid o Cie).

Chi non disponesse di un computer/smartphone e di una connessione internet potrà stampare e compilare il modulo per poi consegnarlo alla segreteria dell’istituzione scolastica.

Tutte le informazioni, la circolare e il modulo per la domanda, qui: https://portalescuola.comune. palermo.it/?p=15939