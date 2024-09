Connettere il porto con il centro storico, via al concorso di idee per il waterfront di Palermo

Pubblicato il bando del concorso internazionale di idee, bandito dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale e dal Comune di Palermo, per la progettazione complessiva di una porzione del waterfront urbano. Il progetto dovrà contribuire a una migliore integrazione tra funzioni portuali e urbane.

L’area d’intervento è stata suddivisa in quattro ambiti di progetto: Molo sud (nautica da diporto e club nautici); Foro Umberto I (paesaggio urbano connesso al mare); Sant’Erasmo (il porto come dispositivo per la fruizione sportiva dell’acqua); Parco della foce (la natura come componente progettuale per il paesaggio costiero e fluviale). I partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto delle linee di indirizzo del concorso di idee, permetta alla commissione giudicatrice di individuare, mediante formazione di una graduatoria, le migliori quattro proposte ed eventuali altre tre meritevoli di menzione, alle quali andrà un rimborso spese di cinquemila euro.