Palermo, test sui vigili con la pistola: è scontro in consiglio comunale

Lo scontro è duro, aspro, a tratti avvelenato. Quella che sembrava essere una formalità è diventata una specie di battaglia giocata in punta di diritto. Gli agenti della polizia municipale che detengono armi per ragioni di servizio devono sottoporsi alla visita psico-attidudinale una volta all'anno? Il regolamento comunale ancora in vigore prevedeva di sì.

Ma la maggioranza intende togliere quella previsione dal nuovo regolamento in discussione in Consiglio, mentre le opposizioni gridano allo scandalo e sono per mantenere l'obbligo della visita. Il comandante, Angelo Colucciello, e il sindacato maggiormente rappresentativo all'interno del Corpo, stanno sulla posizione del centrodestra.

Il parere di Colucciello - lungo e articolato, che il consigliere Ugo Forello ha definito «una lezioncina di diritto» - alla fine del ragionamento fissa il concetto che per la polizia municipale «non è prevista una idoneità psicofisica, né preventiva né periodica». Sostenendo, ad esempio, che agli agenti essendo dotati «di porto d’armi senza licenza non è applicabile la legge 87 dell’89 che fissa controlli per i possessori di porto d’armi per difesa personale». Peraltro, il ragioniere generale sulla base di questa esposizione ha espresso parere contabile contrario alla proposta in quanto le visite hanno un costo e il Comune non può affrontarne.