Nomine sanità in Sicilia, il Pd prova a soffiare sul malessere degli esclusi

Sulla carta è una mozione velleitaria. Ma dal punto di vista dell’effetto politico è la mossa con cui il Pd proverà a soffiare su tutti i focolai di malessere ancora accesi nella maggioranza. Il testo del documento depositato ieri dal capogruppo Michele Catanzaro, se approvato, impegnerebbe il governo «a revocare le nomine dei direttori amministrativi e sanitari di Asp e ospedali recentemente concluse nonché a predisporre un sistema che assicuri la serietà del processo di nomina e l’oggettività dei criteri di scelta delle cariche».

Sa, il Pd, che si aperto un vasto fronte di delusi nella maggioranza che potrebbe sfruttare ogni occasione per far emergere le difficoltà del governo in aula all’Ars. Questo fronte comprende i 6 deputati dell’Mpa di Lombardo, alcuni leghisti, pezzi della Dc di Cuffaro e perfino singoli parlamentari delusi. Tutti delusi dalle nomine nella sanità.

Anche per evitare agguati d’aula, su questa mozione e sulle leggi in calendario a breve, Schifani e il coordinatore forzista Marcello Caruso hanno convocato un vertice di maggioranza per venerdì 20.