Palermo, al via l'estirpazione delle erbacce vicino a 210 scuole

Le maestranze della Reset effettueranno il diserbo nei pressi di 210 scuole di Palermo. Lo si apprende in una nota dei capigruppo di maggioranza in Consiglio comunale Giuseppe Milazzo (Fratelli d’Italia), Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Ottavio Zacco (Forza Italia) e Domenico Bonanno (Nuova Dc). «Grazie alle nostre richieste e all’attenzione dell’amministrazione comunale, nella persona del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore Piero Alongi, verrà restituito decoro ai plessi della città», affermano. «Otto squadre - aggiungono i capigruppo di maggioranza - saranno all’opera, una per ogni circoscrizione, per concludere le operazioni in tempi rapidi e, poi, si sposteranno presso ospedali e periferie. Un atto doveroso in vista dell’inizio delle lezioni nei confronti di studenti, famiglie, docenti e personale scolastico».