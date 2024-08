Bagheria, diciotto cani in un appartamento: arriva l'Asp per la puzza e il sindaco ordina lo sgombero

A Bagheria un appartamento di via Goffredo Mameli (nella foto la strada, in pieno centro), trasformato in un canile: il proprietario vi teneva 18 cani.

La casa, infatti, versava in uno stato di estremo degrado: dopo lo sgombero, è stata eseguita la sanificazione ad opera dell’ufficio tecnico comunale del servizio Verde e Energia riservandosi il recupero delle spese nei confronti dell’interessato. «I vicini di casa non ce la facevano più a sopportare l’odore che proveniva dall’appartamento – ha dichiarato l’assessore al benessere degli animali Giuseppe Tripoli – nonostante i cani fossero all’ultimo piano. Per questo motivo hanno segnalato la grave situazione che si era venuta a creare. L’amministrazione comunale garantirà l’assistenza sia nello spostamento degli animali, sia del loro ricovero in un canile».