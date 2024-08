Arriva il momento della posa della prima pietra per il telescopio dell’Esa Flyeye sulle Madonie

Arriva la posa della prima pietra del telescopio dell’Esa Flyeye sulle Madonie. Lo rende noto l’Asi, Agenzia Spaziale Italiana. La cerimonia si terrà il 6 settembre, a partire dalle 12, sulla cima del Monte Mufara, a 1.865 metri di altitudine, in Sicilia, e presso il Centro internazionale di scienze astronomiche Gal Hassin, a Isnello, sempre in provincia di Palermo.

Saranno presenti Josef Aschbacher, direttore generale dell’Esa, Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia e i rappresentanti dell’industria. «Il telescopio Flyeye - si legge in una nota - è la prima unità di una rete globale di telescopi per il monitoraggio degli oggetti vicini alla Terra (Near-Earth Objects, Neo) sviluppata dal Programma di Sicurezza Spaziale dell’Esa. I telescopi Flyeye scansionano continuamente il cielo durante la notte, identificando automaticamente i potenziali oggetti pericolosi vicini alla Terra, anche definiti Neo, permettendo così di fornire un avviso tempestivo in caso di potenziale pericolo».