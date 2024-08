Commemorazione Grassi, il presidente dell'Antimafia siciliana Cracolici: «Il racket è ancora attivo»

«Il racket è ancora attivo e in alcuni casi è una forma di controllo del territorio da parte delle famiglie mafiose: il pericolo più incombente è l’assuefazione all’idea che si debba convivere con tutto ciò». Lo sottolinea il presidente della Commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici a margine della commemorazione di Libero Grassi, ucciso dalla mafia 33 anni fa in via Alfieri a Palermo.

«Registriamo - continua - sempre più attività imprenditoriali promosse dagli estortori stessi e imprese che si rivolgono alle famiglie mafiose per entrare nel loro sistema di protezione. In questo modo si rischia non solo che la mafia continui a esercitare il controllo del territorio, ma anche che le attività economiche possano sentirsi rassicurate dall’idea di essere loro stesse a cercare una protezione che si realizza non solo con l’estorsione di denaro e con l’obbligo di garantire servizi alle associazioni mafiose. Abbiamo sempre più elementi per dire che oggi Cosa nostra e le sue imprese rilasciano perfino la fattura».