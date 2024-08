Palermo, il Parco Libero Grassi abbandonato al degrado: firmato il decreto per la bonifica

«La dirigenza del settore Acque e Rifiuti della Regione siciliana ha comunicato al Comune l’avvenuta firma della Ragioneria generale del decreto di finanziamento per la bonifica del parco Libero Grassi, riproteggendo le somme da circa 11 milioni di euro del Po.Fesr 2014-2020 sulle nuove programmazioni 2021-2027. Questo ci permetterà, una volta che il decreto sarà registrato ufficialmente, di far partire i lavori di riqualificazione dell’area verde ad Acqua dei Corsari nel giro di un mese e mezzo». Lo dicono il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore all’Ambiente Piero Alongi e l’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta.

«Siamo consapevoli che il percorso sia stato lungo e c’è ancora strada da percorrere, ma questa amministrazione non ha mai voluto mollare il progetto per far rinascere il parco Libero Grassi, principalmente per il dovuto sentimento di rispetto che il Comune rivolge all’uomo e all’imprenditore a cui è intitolata l’area verde e che domani ricorderemo a 33 anni dall’uccisione per mano mafiosa - aggiungono -Tutto questo grazie anche alla collaborazione instaurata tra gli uffici degli assessorati all’Ambiente e alla Rigenerazione urbana, e il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione, che ringraziamo per la disponibilità».