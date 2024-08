Addio ad Agostino Portanova, ex sindacalista e consigliere comunale di lungo corso

Dipendente della Sip (poi Telecom) fino al 2002 e dirigente sindacale della Cgil, Portanova era arrivato a Sala delle Lapidi nel 2001 con Forza Italia nel 2001 e c'è rimasto fino al 2007. In precedenza era stato componente del Cda di Palermo Energia, una società partecipata della Provincia, e dell'Autorità portuale, nominato sempre in quota Provincia. E proprio a Palazzo Comitini era stato consulente dell'allora presidente Francesco Musotto.

È morto ieri Agostino Portanova, ex consigliere comunale, politico di lungo corso e leader dei precari di Emergenza Palermo. Aveva 70 anni, compiuti ad aprile, la sua roccaforte era il quartiere Villa Tasca, come ha ricordato Toni Costumati, collega ed ex assessore comunale nella giunta di Leoluca Orlando.

Cresciuto politicamente nella Dc, Portanova da giovane era stato un militante dell'Azione cattolica e in seguito, per lungo tempo, del Partito comunista, come ha ricordato il presidente del comitato civico Progetto Villa Tasca, Andrea Oliveri: "Insieme ad altri militanti del Pci diede vita alla sezione del partito a Villa Tasca in via Branciforti, poi la sua esperienza in Forza Italia con l'approdo al Consiglio comunale". Negli ultimi anni aveva anche seguito alti interessi: oltre a organizzazione eventi di moda, era diventato editore della rivista Oggi Italia magazine e aveva scritto alcuni libri sulla storia della Cgil e del sindacato autonomo Cisal e sulla politica siciliana dal dopoguerra ad oggi.