Palermo, al via i nuovi lavori di restauro del Castello Utveggio

Fu grand hotel di lusso e per un attimo pure casinò. Il Castello Utveggio, gioiello del Liberty, fu inaugurato nel 1934 e resta uno dei simboli che, a pieno titolo, rappresentano la città come Palazzo dei Normanni o la Cattedrale. Ora finalmente potrà tornare ai fasti del passato, seppure con nuove vesti, grazie ai lavori da oltre cinque milioni iniziati ieri dalla impresa che ha vinto l’appalto bandito dalla Regione: Coser s.r.l. e Italiano Costruzioni avranno 9 mesi di tempo per aprire le porte al nuovo polo del turismo «congressuale» con vista mozzafiato sulla Conca d’oro. Cinque milioni l’investimento della Regione. Il presidente Schifani: «Sarà uno splendore».

(Nel video il presidente della Regione Renato Schifani)

