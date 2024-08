Palermo, i contatti tra il boss e l’impiegato: si accendono i riflettori al Comune

Dopo l’articolo del Giornale di Sicilia, che sta svelando le carte dell’inchiesta che lega il boss di Partanna Mondello, Michele Micalizzi, per i marchi Brioscià-Sharbat, all’imprenditore Mario Mancuso, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Comune, Antonino Randazzo, ha presentato formale richiesta di accesso agli atti. Nel mirino la copia «dell’autorizzazione rilasciata per l’apertura della gelateria Sharbat nella zona delle giostre all’ingresso della borgata di Mondello».

Il riferimento è all’articolo pubblicato lunedì 19 agosto sull'edizione cartacea del Giornale di Sicilia, nel quale si raccontava di una intercettazione ambientale che aveva pizzicato Michele Micalizzi e Mario Mancuso mentre parlavano con un dipendente comunale, Domenico Spina, che per gli inquirenti aveva già aiutato il genero di Saro Riccobono in alcune variazioni catastali: il dipendente avrebbe dovuto agevolare la concessione delle autorizzazioni necessarie per aprire «un chiosco gelateria su ruote».