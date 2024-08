Palermo, il restauro delle fontane storiche: ecco gli interventi compiuti e quelli in programma

Il Comune di Palermo rende noto lo stato dei lavori sulle fontane della città. Su impulso del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore comunale alla Riqualificazione urbana Maurizio Carta, e nell’ambito dell’accordo quadro per la manutenzione degli immobili, sono in corso i lavori per il ripristino delle vasche e delle fontane storiche e per la messa in funzione dei giochi d’acqua.

Attualmente sono state spese già la metà delle somme (sui 300 mila euro disponibili) per le fontane del Garraffello in piazza Marina, del Genio in piazza Rivoluzione, dei Draghi in corso Calatafimi e della fontana di Villa Bonanno, tutte adesso funzionanti.

Per quanto riguarda la fontana Pretoria è stato attivato il ricircolo dei giochi d’acqua con pompe provvisorie e a luglio sono stati eseguiti i test sulla funzionalità degli impianti. Contemporaneamente sono stati monitorati i parametri chimici e biologici dell’acqua per avere le indicazioni scientifiche di base per mettere a punto a regime, le corrette modalità di trattamento dell’acqua per tutelare il monumento. La fontana dopo i test è stata nuovamente svuotata per continuare la manutenzione. A partire da settembre saranno definiti i protocolli corretti di manutenzione e trattamento delle acque a regime, in vista della definitiva riapertura.