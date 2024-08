No della Uil all'autonomia differenziata: c'è anche Barbagallo a Palermo per la raccolta delle firme

«Siamo qui per fermare questa riforma insensata che rischia di spaccare il Paese». Lo ha dichiarato Carmelo Barbagallo, leader nazionale della Uil Pensionati ed ex segretario generale della Uil, in piazza Verdi, a Palermo, per una raccolta firme a sostegno del referendum abrogativo delle norme sull’autonomia differenziata. «In Sicilia - ha aggiunto - una sorta di autonomia differenziata l’abbiamo già sperimentata e abbiamo visto che non ha fatto bene alla Regione. Dividere non è mai la cosa giusta. Noi alla UilP vogliamo unire le generazioni e il nostro Paese, costruito anche grazie alle conquiste dei pensionati e delle pensionate».

In piazza anche i segretari generali di Uil e UilP Sicilia, Luisella Lionti e Claudio Barone, insieme a tutto il gruppo dirigente isolano dell’organizzazione sindacale. «Questa riforma - ha concluso Barbagallo - sarà un disastro per la Sanità, già martoriata. Cosa vogliono fare? Le liste d’attesa differenziate a Nord e a Sud? E le tasse? Un pensionato qui pagherà tasse nazionali diverse rispetto a un suo collega di Milano? E la rivalutazione invece no, quella rimane uguale per tutti. I pensionati, quando devono fare da bancomat, sono uguali dalle Alpi alle Piramidi! Abbiamo già raggiunto le 500 mila firme ma io chiedo a tutti, persone anziane, giovani, lavoratrici e lavoratori: firmate per fermare questa legge ingiusta. Il Paese non può diventare uno spezzatino».