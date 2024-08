Rifiuti a Palermo, il sindaco Lagalla: «Serve almeno un anno per ritrovare un minimo di regolarità del servizio»

Non meno di un anno per un servizio di raccolta rifiuti regolare a Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla, consapevole del momento difficile per la città, non si lancia in previsioni troppo ottimistiche, parlando ai presenti nel corso dell'inaugurazione di Morettino Caffè Palermo, ai Quattro Canti. «Non avrò pace - dice - finché il problema dell'immondizia sarà non dico definitivamente risolto ma almeno avviato a soluzione. Però, voglio avvisare la città che non ci vorrà meno di un anno per ritrovare un minimo di normalità e regolarità del servizio».

Il capitolo rifiuti viene inserito nell'agenda dei risultati da raggiungere. In quella delle cose fatte il sindaco inserisce invece la nota eliminazione delle bare in deposito ai Rotoli e il bilancio risanato. «Ho appena ricevuto - riferisce Lagalla, accompagnato da tre assessori, Giampiero Cannella, Maurizio Carta e giuliano Forzinetti - la semestrale di cassa dal ragioniere generale, dalla quale viene fuori che non attingiamo più al credito esterno e questo significa un bel risparmio in termini di interessi che non si pagano più. Abbiamo una cassa che vale 320 milioni di euro e poche città in Italia ce l'hanno. Questo ci permette di fare ciò che i palermitani si aspettano, dall'asfalto nelle strade alla potatura degli alberi».