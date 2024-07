Gli emendamenti nella manovra: La Vardera valuta un esposto alla Corte dei Conti

Polemiche sull'approvazione degli emendamenti nella manovra. «Ho passato la notte a leggerli tutti. Abbiamo inserito anche le srl e vorrei capire come queste possano fare il bene della collettività. Ho pensato di realizzare anche io una srl che chiamerò «matrimonio La Vardera» così da poter arrivare pronto alle nozze e ripagarle a spese di tutti i cittadini. Sia chiaro, anche io ho destinato dei fondi, ma per il bene di tutti e non per dare una mano a delle aziende». Lo dice il deputato di Sud chiama Nord Ismaele La Vardera.

«Mi chiedo come una Regione possa destinare dei soldi a una società privata che fa business - continua il deputato - soprattutto in un momento come questo e senza neanche pensare a tutte le vittime degli incendi che lo scorso anno hanno perso la loro casa e che ancora oggi non sanno come fare. Ma non è tutto, perché mentre viviamo un clima emergenziale noi daremo altri 100 mila euro al movimento italiano per la gentilezza e questo, un po' mi fa rabbia».