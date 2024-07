La frana sulla strada provinciale 37, il sindaco di Belmonte Mezzagno: «Dopo 3 anni non si perda altro tempo»

Il sindaco di Belmonte Mezzagno chiede che vengano appaltati urgentemente i lavori per riaprire la strada provinciale 37 che collega il comune a Palermo chiusa dal 2021 quando la galleria è stata danneggiata della caduta massi. Il primo cittadino ha scritto al soggetto attuatore sollecitando lo sblocco dell’opera.

Dopo due anni e mezzo, con problemi legati prima alla mancanza di finanziamenti e successivamente per la revisione prezzi, il 26 giugno 2024, il rup ha trasmesso il progetto esecutivo dell’intervento, corredato di tutti gli elaborati tecnico amministrativi, nonché il Rapporto finale di verifica del progetto e il verbale di validazione dello stesso. Il 28 giugno 2024 è stato emesso il decreto 996, di approvazione in linea amministrativa, del progetto esecutivo, dichiarandone la pubblica utilità, l’urgenza e l’indifferibilità dell’intervento. Il sindaco ha chiesto l’avvio urgente delle procedure per l’appalto dei lavori e un incontro con una delegazione del nostro comitato cittadino per avere aggiornamenti sulle importanti questioni che riguardano i lavori.