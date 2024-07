Un'alleanza fra cittadini per tenere Palermo pulita: il sindaco Lagalla fa sua l'idea lanciata da don Cosimo Scordato e don Francesco Romano

Don Cosimo Scordato e don Francesco Romano, abituali analisti e commentatori del Giornale di Sicilia, qualche giorno fa - dopo il Festino - hanno lanciato per Palermo una «proposta di alleanza tra tutti i cittadini sul problema della pulizia della nostra città». Una questione che non può essere solo un problema esclusivo del Comune o della Rap, ma che richiede anche l'impegno dei palermitani. «Tanti turisti, dopo essere rimasti incantati dalla bellezza del nostro capoluogo, dal clima accogliente e festaiolo della gente per strada, dai tanti monumenti che sbucano da tutte le vie del centro storico, continuano a chiederci: “Perché Palermo è così sporca?”», scrivevano i due sacerdoti. Il punto di partenza per offrire una nuova via d'uscita da questa storia in bilico fra l'inciviltà e l'inadempienza.

Hanno proposto all'amministrazione di chiedere l'adesione «alle componenti della vita sociale della città»: quartieri, le parrocchie e tutti gli enti religiosi presenti nel territorio, le associazioni di volontariato. Scordato e Romano, operativamente, suggerivano di costituire «in ogni quartiere un gruppo di responsabili della pulizia, che non ha compiti punitivi, ma solo il ruolo di andare in giro per ricordare che pulito è bello. La campagna avrà un suo inizio ufficiale con qualche gesto pubblico significativo: piantare alberi e fiori o pulire una discarica cittadina a cielo aperto».

Secondo i due uomini di Chiesa «in questa operazione l’importante è fare scattare in tutta la cittadinanza l’orgoglio di diventare una città pulita, che non ha niente da invidiare a tante altre città. Per raggiungere questo traguardo è bene che si sviluppi un sano senso di corresponsabilità».