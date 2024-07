Il Pd attacca Schifani: «Il piano rifiuti della Regione Siciliana non dà risposte e le discariche sono un disastro»

Il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, attacca l'amministrazione Schifani sulla gestione del ciclo dei rifiuti nell'Isola. «La discarica di Bellolampo - dice - è un disastro. Quella di Lentini è sotto sequestro e problematica è anche la gestione dell’impianto di Mazzarà Sant'Andrea. È il quadro a tinte fosche che viene fuori dopo la missione in Sicilia della commissione parlamentare d’inchiesta sui rifiuti».

L'affondo del leader regionale dei dem è a tutto campo. «Bisogna aggiungere - sostiene infatti - che il piano rifiuti della Regione è una scatola vuota e non dà risposte utili per risolvere l'emergenza siciliana. A proposito, il piano apprezzato dalla giunta regionale a marzo non è mai arrivato in commissione Ambiente all’Ars, è anche questo è discutibile e la dice lunga sul metodo con cui (non) si vuole affrontare e risolvere la questione dei rifiuti dalle parti di palazzo d’Orleans».

Barbagallo aggiunge che il suo partito da tempo dice che «servono centinaia di impianti distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, per il trattamento meccanico biologico, per il compostaggio, per l’umido. E invece negli ultimi 7 anni i governi di centrodestra, Musumeci prima e Schifani ora, ne hanno realizzati meno di 10. E pensano di risolvere tutto con 2 termovalorizzatori che, comunque, se mai si faranno, non potranno risolvere emergenza attuale. E nel frattempo continuano a lievitare i costi legati al trattamento e al trasferimento dei rifiuti anche all’estero, a spese dei siciliani».