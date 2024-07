A Palermo sei aree di ristoro idrico per i cavalli che trainano le carrozze

Grazie a un’ordinanza dell’assessore comunale di Palermo al benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, sono state predisposte 6 aree di ristoro idrico per i cavalli che trainano le carrozze. Allo studio un progetto alternativo, per arrivare alla totale trasformazione elettrica della carrozza con la sostituzione del cavallo con il volante.

«Nel periodo tra il 1° giugno e il 30 settembre ho previsto in ordinanza la pratica della docciatura/spugnatura rinfrescante e predisposto 6 aree di ristoro idrico per cavalli seguite da un corso ad esami erogato ai vetturini dal servizio veterinario di Asp Palermo - spiega Ferrandelli -. In queste ore, oltre alle verifiche del nucleo della polizia municipale sul rispetto allo stop nelle ore calde previste nella nuova ordinanza e al controllo abusivi (che senza precedenti negli anni ha portato a 6 sequestri di carrozze ed 1 confisca), sto girando personalmente le postazioni per sensibilizzare i vetturini».