Il leader siciliano del Pd: «Per combattere la mafia occorre aumentare i controlli sul settore rifiuti»

Il Pd regionale oggi ha organizzato un incontro, dichiara il segretario del Pd nell'Isola Anthony Barbagallo, «per ribadire che in Sicilia e fuori dalla Sicilia il primo impegno, per noi, è per la legalità e contro la mafia. Sono intervenuti tutti i parlamentari regionali e nazionali che sono impegnati nelle commissioni antimafia e le sfide sono due - prosegue -: continuare nella ricerca della verità sulle vicende e sui fatti storici, soprattutto quelli legati alle indagini e ai depistaggi sulla strage di via D’Amelio, e contestualmente costruire insieme strumenti normativi efficaci per controllare e reprimere la criminalità organizzata e le attività ad essa connesse, rendendo ancora più efficaci i controlli dello stato su alcuni settori, su tutto quello dei rifiuti, che è quello che ci preoccupa di più».