«Il Comune di Terrasini non ha pagato gli eventi lirici negli scorsi anni»: l'ex direttore artistico attacca l'amministrazione

Polemica a Terrasini via social, quella tra Nuccio Anselmo (nella foto), musicista ed imprenditore conosciuto in tutta Italia, e l'amministrazione comunale. Anselmo, che per un anno (nel 2021) è stato anche direttore artistico della cittadina palermitana, voluto proprio dall'attuale sindaco Giosuè Maniaci, con un post ha lamentato il mancato pagamento di alcuni eventi lirici che si sono svolti nel corso degli anni a Terrasini. Cifre ragguardevoli, tanto che da parte di Anselmo sono arrivati dei decreti ingiuntivi, con il Comune che si è opposto. La palla ora è passata ai tribunali, ma Anselmo ha esternato il tutto via social. Il sindaco Maniaci, contattato telefonicamente, ha scelto di non replicare, proprio perché c'è un contenzioso in corso.

«Con profondo rammarico - scrive Anselmo - constato la persistente assenza di pagamento per gli eventi lirici tenutisi a Terrasini. Il canto lirico, riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, rappresenta un'importante forma d'arte che merita rispetto e sostegno. Mi preoccupa notare che non solo gli eventi passati non sono stati remunerati, ma che l'attuale giunta comunale si è opposta ai decreti ingiuntivi emessi dal tribunale di Palermo nei confronti di tre associazioni che hanno contribuito a portare turismo e cultura di alto livello musicale nella nostra comunità». Eppure, prosegue l'ex direttore artistico, «il Comune di Terrasini continua ad organizzare eventi, nonostante ci sia un debito di 70.000 euro circa con le vecchie associazioni, sperperando soldi pubblici con spettacoli di bassa qualità, senza saldare i residui passati».