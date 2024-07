Pd, un'interrogazione alla Camera sul preside rimosso all'Umberto I di Palermo

«L’istruzione non deve essere oggetto di strumentalizzazioni politiche. Per questo siamo fortemente preoccupati per le modalità con cui è stata disposta la revoca dell’incarico di dirigente scolastico del liceo classico Umberto I di Palermo, a Giusto Catania. Una revoca che potrebbe essere stata determinata dalle ingerenze della politica, e segnatamente da parte di FdI». Lo dicono Sergio Lima, componente della direzione nazionale del Pd e della segreteria regionale del Pd Sicilia e Giovanna Iacono, deputata nazionale del Pd e componente della Commissione parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione, che sull’argomento ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Istruzione Valditara, insieme ai deputati siciliani del Pd. Non possiamo non notare come nel breve lasso di tempo tra la nomina e la revoca - aggiungono - abbiamo assistito, sui social e non solo, ad un vero e proprio fuoco di fila di interventi scomposti e a gamba tesa da parte di esponenti e associazioni legate a Fratelli d’Italia, che potrebbero avere esercitato - concludono - un’indebita pressione, per spingere verso la revoca dell’incarico».