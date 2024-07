Palermo, stop alla concessione di licenze per i prossimi tre anni nella zona del centro storico

In fase di valutazione, sottolinea Forzinetti, «anche l’allargamento del provvedimento per nuovi esercizi di vicinato (mini-market), B&B e case vacanze in base alle normative vigenti».

«Ringrazio l’assessore Forzinetti e il Consiglio comunale, in particolare i componenti della sesta commissione - ha detto il sindaco Lagalla - per aver intrapreso questo percorso di condivisione con le associazioni di categoria. L’obiettivo, richiesto da anni dalle attività produttive, è quello di allinearsi con le direttive del decreto Franceschini, già seguite in altre città ad alta vocazione turistica come Venezia e Firenze, promuovendo una nuova visione della città, sostenendo politiche urbane e territoriali per migliorare l’ambiente urbano e la vita dei cittadini, favorendo iniziative per lo sviluppo adeguato delle economie locali e contrastando l’usura in atto delle infrastrutture storiche, preservando l’integrità del patrimonio culturale del nostro centro città, centro storico compreso».

«Il confronto con le categorie produttive è costante e dovrà portare a una proposta di delibera di giunta già a settembre. Da qui a quel momento continueranno comunque i confronti con il Consiglio comunale e le associazioni per eventuali correzioni e osservazioni. Ma una cosa è certa: bisogna cambiare passo su questo fronte. È dunque necessario - spiega l’assessore Forzinetti - pianificare la distribuzione territoriale delle attività commerciali, favorendo uno sviluppo equilibrato, introdurre misure per sostenere e promuovere il commercio locale, incentivare l’apertura di nuove attività e riqualificare quelle esistenti, programmi necessari - conclude - per incentivare la competitività e la crescita di tutti i settori commerciali evitando, soprattutto, nuove situazioni di sbilanciamento di sviluppo quasi unicamente verso alcune determinate attività».