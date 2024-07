Sanità, in stato di agitazione il personale di Radiologia del Policlinico di Palermo

Proclamato oggi (16 luglio) da Fp Cgil e Snals Confsal lo stato di agitazione di tutto il personale medico, tecnico, infermieristico e ausiliario dell’unità operativa di Radiologia dell’azienda Policlinico Paolo Giaccone. La protesta è nata per la mancanza di spazi adeguati per l’attivazione h 24, per i giorni feriali e festivi, della Radiologia d’urgenza presso il Pronto soccorso dell’ospedale universitario, chiesta dalla direzione strategica.

Poche le stanze disponibili, spazi inadeguati per il deposito dei materiali, mancanza di un’area d’attesa con posti a sedere sufficienti per i picchi di frequenza degli accessi e di servizi igienici differenti per operatori e pazienti. Malgrado la buona volontà dei lavoratori al trasferimento presso il pronto soccorso «alle giuste condizioni di lavoro», le condizioni sono apparse critiche e sono state denunciate alla direzione generale.

«La presenza di un servizio di Radiologia attivo h24 all’interno del Pronto soccorso costituisce un fattore di particolare rilevanza per i pazienti più critici. Tuttavia - dichiarano il segretario generale Fp Cgil Palermo Giovanni Cammuca e la responsabile aziendale medici e dirigenti della Fp Cgil Monica Lunetta - lo spostamento dei lavoratori dev’essere effettuato nel rispetto delle norme sul benessere organizzativo sul piano fisico, psicologico e sociale, per la sicurezza tanto dei pazienti quanto degli stessi operatori sanitari».