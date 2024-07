Aeroporto di Palermo, l'assemblea dei soci Gesap approva il bilancio 2023

L’assemblea dei soci di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale «Falcone Borsellino» di Palermo, ha approvato oggi il bilancio di esercizio del 2023 che si chiude con un risultato netto positivo di oltre 12 milioni di euro, il miglior risultato di sempre, e l’Ebtda, il margine operativo lordo, ad oltre 30 milioni. Aumenta anche il valore della produzione che è pari a 97.390.346 euro, +15,1% rispetto al 2022 (84.575.040). «Sono estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti e guardo con ottimismo al 2024, confidando in ulteriori successi e miglioramenti per Gesap e l’aeroporto di Palermo», dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap.

Il volume dell’attività non aviation nel 2023 registra un incremento considerevole dei ricavi (+3,3 milioni) rispetto al 2022, con una percentuale di crescita globale del 21,44%. E questo grazie all’aumento dei transiti dei passeggeri e allo sviluppo di nuove aree commerciali che hanno portato a un aumento del 21,44% (18.599.108) i ricavi non aviation contro 15.315.259 del 2022. In particolare: rent a car +10,65%; parking +7,01%; retail +20,14%; food & beverage +70,11%; sub concessioni +16,72%; advertising +6,63%.

«Siamo molto contenti dei risultati finanziari dell’aeroporto di Palermo», dice l’assessore alle partecipate del socio Comune di Palermo, Brigida Alaimo. L’attività di investimento ha assorbito risorse finanziarie nette per 23.547.133 (nell’esercizio precedente 16.034.749). Secondo Vito Riggio, membro del board di Gesap, «il bilancio appena approvato dai soci contiene numeri straordinari dovuti agli investimenti, che hanno determinato lo sviluppo e la crescita dell’aeroporto».