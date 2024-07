Terrasini, scontro tra consigliera comunale e sindaco: lei lo denuncia

Un commento sui social avrebbe scatenato la reazione del sindaco di Terrasini contro una consigliera comunale di Cinisi, nel Palermitano. Salvina Di Maggio ha presentato denuncia ai carabinieri nei confronti di Giosuè Maniaci e avrebbe anche pensato di lasciare il seggio in Consiglio comunale.

Ai militari la consigliera ha raccontato che lo scorso 29 giugno, in seguito a un post del sindaco Maniaci che annunciava l’iniziativa dello yoga al tramonto ha pubblicato un commento sui social. «Meravigliosa iniziativa, grazie sindaco» aggiungendo subito dopo aspre critiche per i disagi che subisce chi vuole andare al mare a Terrasini con gli accessi inagibili e i divieti di balneazione «risultato di 8 anni di amministrazione Maniaci».

A questo punto sarebbe scattata la veemente reazione del sindaco che la chiama al telefono. Risponde il marito anche lui consigliere comunale della maggioranza di Terrasini che sostiene il primo cittadino. Al telefono il sindaco avrebbe apostrofato la consigliera in modo volgare e avrebbe minacciato di raggiungerla a casa. Poi altri messaggi dal contenuto pesante. Tutto finito nella denuncia in caserma. La consigliera non si è poi presentata in consiglio inviando una lettera. «La mia attuale condizione di fragilità. Le offese e minacce - scrive - hanno avuto un impatto significativo su di me».