Capaci, è morto l'ex sindaco Vincenzo Longo: proclamato il lutto cittadino

Capaci in lutto per la morte di Enzo Longo, ex sindaco della cittadina in provincia di Palermo (nella foto insieme al sindaco attuale Pietro Puccio). Ad annunciare il decesso è stato proprio il primo cittadino Puccio.

«Abbiamo appena appreso con sgomento e profonda tristezza della morte del ragioniere Vincenzo Longo che, per un lungo periodo della sua vita, è stato amministratore comunale, avendo ricoperto per svariati anni anche il ruolo di sindaco - ha dichiarato Pietro Puccio -. Enzo Longo ha segnato un ampio periodo della storia del nostro paese, ha legato il suo nome ad importanti momenti di snodo della vita della nostra comunità».

Il sindaco, appresa la notizia della scomparsa dell'ex primo cittadino, ha espresso tutto il suo rammarico e nel giorno della cerimonia funebre, con apposita ordinanza sindacale, verrà proclamato il lutto cittadino.

«Esprimiamo a nome personale e dell'intera comunità i sentimenti più profondi e sinceri di cordoglio alla moglie, ai figli ed a tutti i familiari, rinnovando le condoglianze per il grave lutto che li ha colpiti».