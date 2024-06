Palermo, le concessioni per i commerciati del mercato ortofrutticolo e ittico

«Un ulteriore segnale di attenzione da parte dell'amministrazione comunale verso un settore fondamentale dell'economia cittadina. Esprimo apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici dei mercati generali che in sinergia con gli operatori commerciali e con l'amministrazione comunale, stanno procedendo al rilascio delle concessioni settennali per gli esercenti dei mercati Ortofrutticolo e Ittico, che metteranno la parola fine alla situazione di precariato causato dalle numerose proroghe concesse di anno in anno». Lo dichiara il presidente della VI commissione consiliare, Ottavio Zacco.

Il provvedimento coinvolge 66 operatori che operano presso il mercato ortofrutticolo e 7 nel mercato ittico. «È intenzione dell'amministrazione comunale proseguire il percorso di rilancio dei mercati generali avviato in sinergia con la VI commissione, gli uffici e i rappresentanti degli operatori commerciali - continua Zacco -. Rilancio mirato a garantire la continuità lavorativa e l'occupazione agli esercenti regolari, mantenendo alti standard qualitativi dei prodotti offerti ai cittadini e contestualmente contrastare il fenomeno dell'abusivismo. Superata la fase delle concessioni, ora ci attende la sfida di migliorare le infrastrutture e identificare una nuova area che possa accogliere i mercati generali garantendo la vivibilità dei cittadini e assicurando una circolazione veicolare fluida, rendendo i nostri mercati al pari degli standard europei».