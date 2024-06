La raccolta differenziata a Palermo, Alongi: «L'obiettivo è coprire il 90 per cento della città entro il 2026»

L'obiettivo ambizioso dell'amministrazione comunale e dell'assessore alle Politiche ambientali, Piero Alongi, soprattutto, è quello di coprire il 90 per cento della città con il servizio di raccolta differenziata entro il 2026. Si vuole dare insomma la possibilità a tutta la popolazione di contribuire a rispettare l'ambiente e tenere puliti i territori. Al momento, come spiega Alongi, solo 180 mila palermitani fanno la differenziata. Ma circa 200 mila altri cittadini stanno per iniziarla. Sono i residenti della zona nord della città, ovvero coloro che abitano a Tommaso Natale, Mondello, Sferracavallo e in tutta quella zona periferica che ricade nella settima circoscrizione. Molti di loro hanno ricevuto i kit e i carrellati già all’inizio dell’anno ma sono ancora in attesa della partenza del servizio. «Con un finanziamento di 27 milioni - svela l’assessore Alongi - a breve sarà estesa la differenziata anche alla zona sud della città che comprende via Oreto, Brancaccio e altri vasti territori. L’obiettivo è estendere il servizio a tutta la città, prima possibile. Nell’arco di due anni, con l’impegno di tutti possiamo riuscirci».

Per stressare meno il cittadino, Rap e Comune stanno lavorando insieme, alla riduzione delle frazioni nel conferimento dei rifiuti. «Stiamo studiando il modo di fare la differenziata direttamente in discarica a Bellolampo e dare meno incombenze ai cittadini - conclude Alongi - che potranno conferire la plastica e la carta insieme ad esempio. Vogliamo alleggerire la responsabilità dei cittadini ma al tempo stesso tutti devono rispettare le regole e tutti devono aiutarci a tenere pulita questa città». Un appello però che molti non vogliono ascoltare. Lo dimostrano i tanti cumuli di immondizia sparsi in città e i continui abbandoni di ingombranti a tutte le ore. Alla Rap i cittadini contestano l’irregolarità della raccolta. I cassonetti stracolmi in via Eugenio L’Emiro in questo momento, così come in via Trinacria e in tante altre zone della città, non permettono di conferire altri sacchi e questi vengono abbandonati in strada, sui marciapiedi.