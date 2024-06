«Mussolini è indegno»: il Comune di Capaci revoca la cittadinanza al duce

Nella stessa seduta è stato deciso il conferimento della cittadinanza onoraria all’imprenditore, editore e scrittore Carlo Feltrinelli. «Feltrinelli ha aperto di recente il suo 120° workshop italiano nel nostro paese presso il museo stazione 23 maggio - come dicono dal Comune -. Con tale gesto ha mostrato una commovente e generosa considerazione nei confronti della nostra comunità, concedendoci l’onore ed il prestigio di una presenza nel territorio di uno dei gruppi editoriali più famosi del panorama italiano, meritando per tale gesto il plauso, l’ammirazione e la riconoscenza imperitura della nostra comunità».

Per il sindaco di Capaci, Pietro Puccio (nella foto), due provvedimenti che fanno onore alla comunità. «Esprimo il mio compiacimento per il conferimento della cittadinanza onoraria a Carlo Feltrinelli, come pure per la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini - dice il sindaco - con cui il Comune di Capaci ha voluto ribadire di riconoscersi nei principi ispiratori della nostra Carta Costituzionale repubblicana ed antifascista e nei valori in essa custoditi, quali la libertà di espressione, la giustizia, la pace, la pacifica convivenza civile e di ritenere pertanto l’onorificenza a suo tempo concessa a Benito Mussolini incompatibile, anzi in netto contrasto con tali principi».