Palermo, i sindaci madoniti chiedono un incontro urgente a Lagalla: «In gioco 40 milioni di euro per i nostri comuni»

C'è una richiesta di incontro urgente sul tavolo del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: arriva dai sindaci delle Madonie, con in testa il primo cittadino di Geraci Siculo e presidente dell’Unione delle Madonie Luigi Iuppa, che chiedono una spiegazione «a questo silenzio e rifiuto di incontro, nel corso della Conferenza dei Sindaci convocata ieri dal sindaco metropolitano per l'approvazione del conto consuntivo del 2023», dicono. Il confronto riguarda i progetti presentati per il PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-2027.

«In gioco ci sono circa 40 milioni di euro e diversi progetti molto importanti per i comuni non solo delle Madonie, ma anche della Città Metropolitana di Palermo - spiegano -. Dopo oltre due mesi della nostra richiesta di incontro, nessuna novità», dice Iuppa. I sindaci dei ventisei comuni madoniti, il 19 aprile, insieme ai primi cittadini di Campofelice di Roccella, Lascari, Sciara, Bisacquino, Corleone, Palazzo Adriano e Prizzi, avevano richiesto un incontro urgente per l’apertura di un tavolo di confronto volto a pianificare tutti i passaggi necessari a verificare l’ammissibilità dei progetti approvati e chiarire i punti in sospeso e definire i tempi per l’attuazione del programma.