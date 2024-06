Siccità e dighe vuote in Sicilia, conto alla rovescia

Ancora 26 giorni, ora più ora meno, dopodiché, game over: entro metà luglio, salvo miracoli dal cielo, ossia precipitazioni intense, il lago Fanaco nel Palermitano raggiungerà la sua data di “scadenza” risultando totalmente esaurito. È quanto emerge dal verbale sull’ultimo incontro dell’Osservatorio distrettuale permanente per gli utilizzi idrici del distretto Sicilia, convocato a fine maggio per fare il punto sui volumi d’acqua contenuti nelle dighe dell’Isola, sempre più a secco a causa dello stato di siccità severa, perdurante «sia per il comparto potabile sia per quello irriguo».

Tanto che, nonostante le piogge registrate il mese scorso, complice l’evaporazione accelerata dalle temperature al di sopra della media stagionale, il quadro degli invasi o è rimasto allo stesso livello fotografato durante il penultimo vertice o è addirittura peggiorato.

Difatti, oltre che sul Fanaco, ridotto a un milione di metri cubi di risorsa - il 93% in meno al confronto con lo stesso periodo dell’anno scorso - la data di scadenza rimane impressa anche sull’Ancipa, riportando la data 6 ottobre, con buona pace per i comuni che fanno affidamento alla struttura dei Nebrodi, una delle maggiori risorse promiscue (a uso potabile e irriguo) per l’approvvigionamento della Sicilia centrale.