Regione, Schifani convoca giunta: lunedì la nomina dei manager della sanità e contratto regionali

Dovrebbe essere definita lunedì prossimo la nomina dei manager della sanità, il governo Schifani l’ha inserita all’ordine del giorno della giunta convocata per le 15.30, a Palazzo d’Orleans. Previsti anche l’approvazione dello schema tipo di contratto dei manager e il mantenimento degli attuali incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario nelle more della definizione del procedimento di nomina dei nuovi titolari.

In giunta saranno discussi tanti altri argomenti: il documento di programmazione attuativa Pr Fesr 2024/2027; l’ipotesi di contratto collettivo regionale per il personale del comparto non dirigenziale della Regione e degli enti regionali per triennio giuridico ed economico 2019/2021; il bando dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) per la concessione di contributi a iniziative promosse da enti territoriali e dalle organizzazioni della società civile con l’adesione del Dipartimento regionale degli affari extraregionali al partenariato; l’accordo per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi all’Intervento di catalogazione di parchi e giardini storici, da finanziare nell’ambito del Pnrr; la ricostituzione del Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali; la ricostituzione del Consiglio del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento; il conferimento dell’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.