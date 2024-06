Palermo, l'assessore Edy Tamajo sta meglio

Sta meglio Edy Tamajo, l’assessore regionale alle Attività produttive che ieri ha avuto un malore durante un incontro ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Tamajo, candidato di Forza Italia, ha ottenuto 121 mila voti nella ultima tornata elettorale per le elezioni europee.

Ad aggiornare amici e conoscenti sullo stato di salute del politico, Ottavio Zacco e Giovanni Castronovo su Facebook. Zacco ha scritto: «Edy sta bene, ha solo bisogno di un po’ di riposo. Grazie a tutti per i numerosi messaggi ». Mentre Castronovo, ha pubblicato ieri sera: «Volevo tranquillizzare i tanti amici che mi hanno contattato per sincerarsi delle condizioni di salute di Edy Tamajo. Stasera sono andato a trovarlo a casa e vi assicuro che sta molto meglio; d’altronde, dopo 3 mesi intensissimi di campagna elettorale, poteva capitare di avere un fisiologico calo fisico. Adesso necessita di qualche giorno di assoluto riposo, da trascorrere in compagnia della sua splendida famiglia, in modo da poter tornare presto a lavorare, con ritrovato vigore, per il bene della sua (nostra) amata Sicilia. Edy vi ringrazia tanto per le numerosissime manifestazioni di affetto che avete avuto nei suoi confronti, e vi saluta affettuosamente».