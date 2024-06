Palermo, Monte Pellegrino si rifà il look: avrà una nuova illuminazione a led

Il vecchio impianto da tempo non più in funzione: realizzato negli anni ’70, con alimentazione in serie e lampade a vapori di mercurio, risulta ormai obsoleto,ha subito danni ed è stato definitivamente messo fuori uso dagli incendi che negli anni scorsi sono divampati nella riserva di Monte Pellegrino e ne hanno interrotto in più punti l’alimentazione.

Il nuovo impianto verrà realizzato in sostituzione di quello esistente e verrà efficientato nel pieno rispetto dell’interesse storico-ambientale-paesaggistico della zona, che è sottoposta a tutela da parte della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.

Proprio per questa ragione si tratta di un intervento particolarmente complesso, ma anche per il coordinamento che sarà necessario per garantire i flussi veicolari verso il santuario di Santa Rosalia, molto intensi in questo periodo.

AMG Energia ha già effettuato una serie di sopralluoghi per verificare lo stato dei luoghi e la situazione dell’impianto esistente e in particolare le condizioni dei pali e, sul proprio sito internet, ha pubblicato una manifestazione di interesse per appaltare le opere la cui durata è fissata in 60 giorni consecutivi, con lavorazioni che dovranno svolgersi in contemporanea su almeno quattro aree diverse di intervento.

È previsto il totale rifacimento dell’impianto elettrico esistente, che è “in serie” alimentato dalle cabine Monte Pellegrino e Fiera 2 e che verrà trasformato “in derivazione” alimentato da quattro quadri elettrici. Per questa ragione verranno realizzati limitati lavori per il passaggio dei cavi.