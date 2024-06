Festa in strada a Mondello per Tamajo, il più votato alle Europee nella circoscrizione Isole

La strada chiusa, il palco, musica e migliaia di persone. Festa elettorale a Mondello in grande stile per Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive e mister preferenze in Sicilia alle elezioni Europee con i suoi 121.452 voti. Ieri (10 giugno) Tamajo ha ringraziato chi lo ha scelto: «Un risultato straordinario, frutto di un impegno condiviso», aveva scritto nel post sui social in cui invitava gli elettori.

«Desidero ringraziare di cuore tutti i cittadini che hanno scelto di supportarmi in questa tornata elettorale - ha detto -. Questo straordinario risultato non è solo una vittoria personale, ma rappresenta il riconoscimento di un lavoro di squadra e dell'impegno condiviso per il bene della nostra regione. Sono onorato e profondamente grato per la fiducia che mi avete accordato».

L'assessore, invitando tutti davanti all'ex stabilimento di Mondello, ha sottolineato l'importanza di questo risultato: «Questo successo ci spinge a lavorare ancora di più, con maggiore determinazione e passione, per promuovere lo sviluppo economico e produttivo della nostra terra. Il vostro sostegno è la nostra forza motrice, e insieme possiamo raggiungere traguardi sempre più ambiziosi».