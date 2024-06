Asp di Palermo, entrano in funzione le ultime 6 centrali operative territoriali

L’Asp di Palermo ha completato il programma di attivazione delle Centrali operative territoriali, servizi previsti dal Pnrr finanziato dall’Unione Europea e che supporta la creazione e il consolidamento della rete socio-sanitaria finalizzata a rispondere ai bisogni di salute del territorio. «Dopo le prime 6 realizzate tra marzo ed aprile, questa mattina - dice una nota di Asp Palermo - sono entrate in funzione altre 6 Cot. Si trovano in locali interamente ristrutturati e rifunzionalizzati del «Presidio Pisani» di via La Loggia, a Palermo».

Le centrali operative territoriali, attive in questa prima fase 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, (a regime saranno operative h24), «garantiscono e coordinano la presa in carico dei pazienti fragili, intercettando i bisogni di cure e di assistenza e assicurando la continuità tra ospedale e territorio». Sono realtà organizzative che non si rapportano direttamente con i cittadini, ma coordinano le attività per offrire servizi agli utenti. Oltre alle Cot, l’Asp di Palermo con fondi Pnrr sta realizzando complessivamente 10 ospedali di comunità (di cui uno già attivo in via sperimentale a Petralia

Sottana), 38 case di comunità e un «ospedale sicuro e sostenibile», individuato nel nosocomio di Partinico. L'investimento complessivo è di 93 milioni e 873 mila euro.