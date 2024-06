Bagheria, il sindaco uscente Tripoli viaggia verso la conferma

A Bagheria il sindaco uscente Filippo Maria Tripoli (Insieme Bagheria), ex Udc e attuale dirigente di Italia Viva, sostenuto da sette liste civiche popolari e riformiste, sarebbe in vantaggio con il 71% per la corsa a sindaco quando sono state scrutinate 13 sezioni su 55. A seguire Massimo Gargano 16,69%, sostenuto dall’alleanza formata da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Movimento per l’autonomia, Movimento siciliano d’azione, assieme al gruppo civico «L’Aquilone», poi Pina Provino 7,43%, sostenuta dalla Dc di Totò Cuffaro, e Rosario Giammanco 4,65%, infermiere in pensione, volto noto della politica a Bagheria con i suoi sei mandati da consigliere comunale. Gli elettori sono 48.994.