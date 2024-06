Palermo, a Mondello in arrivo l’isola pedonale: si aprono nuovi varchi

Intanto, però, sull'albo pretorio l'ordinanza è stata leggermente modificata. Infatti, è stato aperto un nuovo varco per le auto nell'area pedonale sul lungomare di Mondello, attiva fino al 30 settembre. L'ufficio Traffico ha istituito una corsia di sei metri tra via Glauco e via Anadiomene, davanti all'antico stabilimento balneare. Rimane, tuttavia, uno spazio per chi cammina a piedi protetto da dissuasori. Sul punto la parlamentare meloniana Carolina Varchi non appare d’accordo e invita a riflettere: «Non vorrei che il rumore del mare fosse coperto da quello delle macchine». Via Glauco sarà percorribile a senso unico, nella tratto tra via Principe di Scalea e viale Regina Elena, in direzione di viale Regina Elena.

In realtà, quella di quest’anno è la riproposizione del provvedimento dell’anno scorso, con l’aggiunta di cui s’è parlato, che disciplina la movimentazione dei mezzi a Mondello e a Sferracavallo.

Nella prima borgata la zona pedonale è istituita lungo viale Regina Elena, la strada che costeggia la spiaggia, nei segmenti tra via degli Oleandri e via Anadiomene e via Circe e via Teti. Lo spazio riservato ai pedoni sarà delimitato da dissuasori. La porzione iniziale di viale Regina Elena fino a via degli Oleandri cambierà il senso di marcia.

Viene anche istituita una zona a traffico limitato la cui delimitazione è compresa tra le vie Torre di Mondello, piazza Mondello, via Piano di Gallo, via Giuseppe Pavone, via Gallo e via Mondello (sino a via Elpide), incluse le rispettive traverse, e sarà attiva dalle 20 alle 24 e dalle 20 all'una del giorno successivo solo il sabato e i giorni prefestivi.

A Sferracavallo si pedonalizza piazza Marina e si istituisce una Ztl tra la via Virgilio e la piazza Marina e lungo le vie Amorello, Tabò e dei Pescatori. L'accesso in Ztl sarà istituita da via Barcarello e dalla via dei Pescatori.